رئیس امور هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی از افزایش ۶ میلیون مترمکعبی تولید گاز شیرین در پالایشگاه دوازدهم خبر داد و گفت: عملیات تست نهایی خط انتقال گاز ترش از پالایشگاه یازدهم به دوازدهم مجتمع گاز پارس جنوبی با موفقیت کامل به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ عبدالرحمن صالحی با بیان اینکه تست عملیاتی خط لوله انتقال گاز ترش از پالایشگاه یازدهم به دوازدهم پارس جنوبی ۱۵ مرداد امسال با همکاری تیم‌های فنی، مهندسان و کارکنان پالایشگاه‌های یازدهم، دوازدهم و مهندسی ستاد انجام شد، بیان کرد: این عملیات نقطه عطفی در بهبود عملکرد، انعطاف‌پذیری عملیاتی و افزایش ظرفیت تولید گاز در یکی از بزرگ‌ترین و راهبردی‌ترین میدان‌های گازی جهان به شمار می‌رود.

وی با اشاره به اینکه این پروژه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا با انجام موفقیت‌آمیز آن، توانستیم انعطاف‌پذیری عملیاتی برای مدیریت هوشمندانه تأمین خوراک مورد نیاز و تولید گاز شیرین پالایشگاه دوازدهم را به میزان ۶ میلیون مترمکعب در روز افزایش دهیم، افزود: این اقدام، نه‌تنها به‌طور مستقیم بر تأمین پایدار گاز کشور در فصل زمستان تأثیر خواهد داشت، بلکه به مدیریت بهینه منابع گازی و استفاده از ظرفیت‌های داخلی نیز کمک می‌کند.

رئیس امور هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی تصریح کرد: یکی از اهداف اصلی این پروژه، بهبود مدیریت خوراک مازاد پالایشگاه یازدهم در زمان توقف‌های اضطراری و تعمیرات اساسی است. با این اقدام، نه‌تنها تولید گاز شیرین افزایش می‌یابد، بلکه به‌طور مؤثر از ظرفیت پالایشگاه دوازدهم نیز در شرایط بحرانی استفاده می‌شود.

صالحی اظهار کرد: این پروژه به‌عنوان گامی مهم در ارتقای امنیت انرژی و بهبود زیرساخت‌های صنعتی، نقش مؤثری در پایداری تأمین گاز طبیعی در سراسر کشور ایفا می‌کند.