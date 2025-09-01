پخش زنده
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان گفت: برنامهریزیهای لازم برای نصب ۳۰۰ مگاوات انرژی خورشیدی در استان انجام شده که تحقق این هدف نیازمند همکاری تمام دستگاههای اجرایی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،شیرزاد جمشیدی افزود: لرستان در حوزه انرژی خورشیدی خانگی عملکرد خوبی داشته اما در بخش مگاواتی و سرمایهگذاری کلان با چالش مواجه بوده و به تازگی نیز هشت محور انرژی خورشیدی در بخش خانگی و حمایتی تعریف شده است که عمده مشکل در تامین زمینهای مناسب از سوی منابع طبیعی و امور اراضی جهاد کشاورزی می باشد.
وی ادامه داد: در همین راستا پیگیریهای جدی توسط استاندار و معاون اقتصادی استانداری در حال انجام است و همچنین توافقی با شرکت دولتی «ساتا» برای سرمایهگذاری در استان صورت گرفته و قرار است سه هکتار برای احداث نیروگاه خورشیدی سه مگاواتی در اختیار این شرکت قرار گیرد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان تاکید کرد: در حال حاضر مصرف برق ادارات استان ۴۰ مگاوات است در حالیکه همه دستگاه ها نسبت به تامین ۲۰ درصد برق مصرفی خود از طریق نیروگاه ها خورشیدی ملزم شده اند.
جمشیدی گفت: این مهم تا کنون توسط ۳۳ دستگاه انجام شده و سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز باید ۴۰۰ میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز برای اجرای این طرح را تامین نماید.
وی یادآور شد: بر اساس مصوبه کارگروه مدیریت مصرف انرژی، همه دستگاههای اجرایی استان موظف هستند طی چهار سال آینده حداقل ۲۰ درصد برق مصرفی خود را از طریق نصب پنلهای خورشیدی تامین کنند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان گفت: کاربرد پنلهای خورشیدی بسیار گسترده و متنوع است که از جمله میتوان به تامین انرژی برق برای ساختمان، تامین آب گرم مصرفی، سیستمهای تهویه مطبوع، روشنایی فضای باز، خشک کن و آب شیرین کن خورشیدی اشاره کرد.
جمشیدی ادامه داد: ۱۳ میلیون و ۹۲۲ هزار و ۵۳۱ کیلووات ساعت انرژی پاک توسط ۶۷۵ نیروگاه خورشیدی استان از بدو احداث تاکنون تولید شده که این موضوع علاوه بر توسعه انرژیهای پاک زمینه اشتغالزایی برای ۶۷۵ خانوار استان را فراهم کرده است.