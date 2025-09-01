آقای عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان جنایت رژیم صهیونیستی و حامیانش در به شهادت رساندن نخست وزیر، وزیر امور خارجه و چند مقام ارشد دیگر دولت یمن را محکوم کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما آقای عراقچی تاکید کرد کشور‌های منطقه و جامعه جهانی وظیفه دارند برای توقف نسل‌کشی در غزه و مواخذه و مجازات سران رژیم صهیونیستی و حامیان این رژیم، اقدامی عاجل و موثر انجام دهند. وزیر امور خارجه کشورمان درباره بی عملی سازمان‌های بین المللی هشدار داد و افزود این وضعیت تهدیدی بی‌سابقه علیه صلح و امنیت بین‌المللی و خطری وجودی علیه انسانیت است.

وزیر امور خارجه ضمن ابراز همدلی و همدردی با مردم یمن تاکید کرد بدون تردید اقدام جنایتکارانه رژیم منفور و غاصب صهیونیستی شعله‌های مقاومت را در یمن و سراسر منطقه فروزان‌تر خواهد کرد.