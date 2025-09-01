پخش زنده
برای حمایت از دامداریهای کوچک روستایی، امسال ۱۵ هزار میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده است تا صرف سرمایه در گردش و تداوم تولید شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، اکبر فتحی، معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در برنامه «بلامانع» رادیو جوان، ضمن تبریک هفته دولت و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دولت گفت: این معاونت وظیفه برنامهریزی تولید در تمام حوزههای کشاورزی را بر عهده دارد، برنامهای که شامل تأمین نهادهها، تسهیل صدور مجوزها، حمایتهای مالی و اعتباری و تدوین طرحهای جامع تولید در افقهای کوتاهمدت و بلندمدت است.
وی با اشاره به حمایتهای تسهیلاتی افزود: بخش عمده این تسهیلات از طریق بانک تخصصی کشاورزی پرداخت میشود. همچنین طبق ماده ۴۷ قانون رفع موانع تولید، بانکهای غیرتخصصی نیز موظفاند متناسب با سهم بخش کشاورزی در اقتصاد ملی، منابع مالی را به این بخش اختصاص دهند. سهم خالص کشاورزی حدود ۸ درصد برآورد میشود که با لحاظ زنجیرههای پیشین و پسین تا ۲۰ درصد هم قابل افزایش است.
فتحی در پاسخ به گلایه شنوندگان درباره مشکلات دریافت تسهیلات توضیح داد: محدودیت منابع بانکی انکارناپذیر است، اما سیاست وزارتخانه هدایت منابع به فعالیتهای اولویتدار است. به طور مشخص، برای حمایت از دامداریهای کوچک روستایی در سال جاری ۱۵ هزار میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته است که با هدف سرمایه در گردش و پایداری تولید در اختیار دامداران قرار میگیرد.
وی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره نقش دامداریها در شرایط محدودیت منابع آبی گفت: دامداریهای کوچک روستایی نه تنها فشار مضاعفی بر منابع آب وارد نمیکنند، بلکه با استفاده از ضایعات محصولات کشاورزی و علوفه محلی به معیشت روستاییان کمک کرده و بخش عمده گوشت کشور را تأمین میکنند.
وی درباره توسعه سیستمهای نوین آبیاری نیز بیان کرد: دولت بخش زیادی از هزینه این طرحها را به صورت بلاعوض میپردازد. پیشتر این کمک تا ۸۵ درصد بود، اما به دلیل افزایش هزینهها اکنون حدود ۷۰ درصد را پوشش میدهد. علاوه بر این تسهیلات بانکی ویژهای نیز برای تکمیل طرحها در نظر گرفته شده تا کشاورزان با هزینه کمتر به سمت آبیاری نوین حرکت کنند.
در ادامه فتحی افزود: بازده آبیاری سنتی در کشور حدود ۴۰ درصد است در حالی که با اجرای آبیاری قطرهای، زیرسطحی و بارانی، راندمان به ۸۵ درصد میرسد که تحولی بنیادین در مدیریت منابع آب کشاورزی محسوب میشود و آینده این بخش را در شرایط خشکسالی تضمین خواهد کرد.
در پایان برنامه «بلامانع» همچنان بهعنوان پلی ارتباطی میان کشاورزان، دامداران و کارآفرینان با مسئولان دولتی عمل خواهد کرد. همچنین فتحی وعده داد که وزارت جهاد کشاورزی در برنامههای آینده نیز حضور مستمر و فعال داشته باشد.
