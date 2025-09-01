پخش زنده
نمایشگاه «صورت فلکی درخشان تمدنها، میراث فرهنگی موزههای ملی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای (SCO) در چین در حال برگزاری است. از ایران نیز آثاری به نمایش گذاشته شده است.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما، موزه ملی چین در پکن میزبان نمایشگاه «صورت فلکی درخشان تمدنها: میراث فرهنگی موزههای ملی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای (SCO)» است.
سوهایل خان، معاون دبیرکل سازمان همکاری شانگهای تأکید کرد: همکاری میان موزهها با نزدیکتر کردن ملتها و تعمیق اعتماد و دوستی، بخشی جداییناپذیر از تعاملات انسانی در چارچوب سازمان همکاری شانگهای است.
وی افزود: این نمایشگاه تجسم تصمیمات نشست شورای سران کشورهای عضو همکاری شانگهای در سمرقند در سال ۲۰۲۲ است؛ نشستی که در حاشیه آن یادداشت تفاهمی میان نهادهای مرتبط در زمینه همکاریهای موزهای امضا شد.
این نمایشگاه شامل بیش از ۲۲۰ اثر باستانی است که هدف از آن نمایش تاریخ منحصربهفرد، فرهنگ و میراث معنوی ملتهای عضو سازمان همکاری شانگهای است. آثار به نمایش گذاشتهشده امکان مشاهده گنجینههایی متعلق به تمدنها و ادوار تاریخی گوناگون را برای بازدیدکنندگان فراهم میآورد.
این نمایشگاه تا ۲۵ آبان در موزه ملی چین (NMC) دایر خواهد بود.
دراین نمایشگاه آثار نمادینی از مراحل خاستگاه، توسعه و تکامل تمدنهای باستانی، و نیز آثار شاخصی که تبادلات و تعاملات میان کشورهای مختلف در طول تاریخ را برجسته میکنند، به چشم میخورند.
این نمایشگاه میزبان اثار باستانی از کشورهای ایران، بلاروس، قزاقستان، چین، قرقیزستان، پاکستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان است.