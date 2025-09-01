معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صمت هرمزگان گفت: پایان شهریور آخرین مهلت صادرکنندگان برای تسویه دیون ارزی حاصل از صادرات سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ از طریق مصالحه ریالی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، محمد عباسی افزود: مهلت تعیین شده قابل تمدید نیست.

وی افزود: طبق اعلام بانک مرکزی، مسئولیت ایفا نکردن تعهدات برای مشمولان مصالحه ریالی سال‌های ذکر شده بر عهده صادرکنندگان است.

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صمت استان با اشاره به دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی گفت: پس از پایان مهلت و درصورت ایفا نکردن تعهدات، به استناد تکلیف محوله در ماده ۱۲ آئین نامه اجرایی بازگشت ارز حاصل از صادرات ذیل تبصره ۶ بند ح ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به مرجع قضایی منعکس می‌شود.

بیشتر بخوانید: راه اندازی دو خط حمل و نقل دریایی در هرمزگان تا پایان سال