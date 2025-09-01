نماینده مردم بردسکن در مجلس شورای اسلامی گفت: ۱۰ میلیارد تومان اعتبار از محل مسئولیت اجتماعی دو بانک کشور، به آموزش و پرورش این شهر اختصاص یافته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، حجت‌الاسلام جواد نیک‌بین در جلسه شورای آموزش و پرورش بردسکن گفت: آموزش و پرورش نقش کلیدی در آینده اقتصادی و فرهنگی منطقه دارد.

وی افزود: مسیر توسعه کشور از دل هنرستان‌ها و مهارت‌آموزی می‌گذرد و آموزش و پرورش باید با رویکرد مهارت‌محور تقویت شود و ضروری است با توسعه رشته‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش در شهرستان، جوانان را برای ورود به بازار کار توانمند کنیم و از تمرکز بیش از حد بر رشته‌های نظری بکاهیم.

نماینده مردم بردسکن، کاشمر، خلیل آباد و کوهسرخ گفت: اعتبارات خوبی به آموزش و پرورش شهرستان‌های ترشیز تخصیص یافته که از مدیران انتظار می‌رود که طرح های اولویت‌دار، به‌ویژه در حوزه مهارت‌آموزی، هرچه سریع‌تر معرفی و عملیاتی شوند.

حجت‌الاسلام نیک‌بین با اشاره به آغاز فرآیند مناقصه برای یک طرح راه‌سازی به ارزش ۶۳۸ میلیارد تومان در منطقه، آن را یکی از طرح‌های مهم عمرانی منطقه دانست و اظهار کرد: زیرساخت‌های آموزشی، حمل‌ونقل و انرژی باید در کنار هم توسعه یابند تا جهش واقعی در منطقه رقم بخورد.