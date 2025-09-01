به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اعضای کاروان تیم ملی ووشو کشورمان که بامداد یکشنبه (نهم شهریور) ایران را برای حضور در هفدهمین دوره مسابقات ووشو قهرمانی جهان به مقصد برزیل ترک کرده بود، بامداد امروز به وقت محلی وارد برازیلیا، پایتخت برزیل و محل برگزاری مسابقات جهانی ووشو شدند.

کاروان اعزامی ووشو ایران به برزیل که برای رسیدن به برازیلیا نزدیک به ۲۷ ساعت در راه بودند، بامداد امروز در بدو ورود به برازیلیا مورد استقبال مسئولان سفارت جمهوری اسلامی ایران در برزیل و کمیته برگزاری مسابقات قرار گرفتند.

بر اساس برنامه رسمی مسابقات، امروز امیر صدیقی رئیس فدراسیون ووشو ایران و نایب‌رئیس کمیته کونگ‌فو فدراسیون جهانی، امیرعباس لشکری رئیس کمیته پزشکی فدراسیون ووشو ایران و فدراسیون جهانی و محمد پورغلامی نیز به‌عنوان عضو کمیته فنی فدراسیون جهانی ووشو در جلسات کمیته‌های کونگ‌فو، پزشکی و فنی IWUF که در هتل ویندزورپلازای برزیل برگزار خواهد شد، حضور خواهند داشت.

همچنین از عصر امروز به وقت محلی نیز نخستین تمرین رسمی ملی‌پوشان ووشو کشورمان در مرکز همایش‌های «اولیسس گیماراِس» که محل رسمی برگزاری مسابقات قهرمانی جهان نیز هست، برگزار خواهد شد و مراسم افتتاحیه مسابقات نیز پس از برگزاری جلسات داوران، در همان محل از ساعت ۱۸ تا ۱۹ عصر به وقت محلی برگزار می‌شود.