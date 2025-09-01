با همکاری دانشگاه علوم پزشکی کردستان و مؤسسه خیریه محکم، کودکان مبتلا به ناهنجاری‌های مادرزادی در بیمارستان کوثر سنندج به صورت رایگان تحت عمل جراحی قرار گرفتند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، ارغوانی مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کردستان گفت: انجام این جراحی ها در دیگر استان ها هزینه بالایی دارد، اما با حمایت موسسه محکم به صورت رایگان در سنندج انجام می شود.

نوروزی مدیر اجرایی موسسه خیریه محکم هم گفت: در طول ۶ ماه گذشته ۳۰۰ ویزیت برای این بیماران انجام شده که ۶۰ نفر از آنها در نوبت عمل جراحی قرار گرفتند.