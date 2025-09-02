اغلب افراد پس از بیدار شدن از خواب در صبح چشم هایشان پف می‌کند و دچار تورم می‌شود و یکی از دلایل پف کردن چشم‌ها در هنگام صبح، خواب شبانه ضعیف است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ ورم دور چشم که معمولا پف کردن چشم نامیده می‌شود، ناشی از وجود مایع اضافی در بافت همبند اطراف چشم است که می‌تواند یک عارضه ارثی یا نشانه زخم، عفونت یا آسیب‌های دیگر در ناحیه اطراف چشم باشد. اگر زیر چشم هایتان بعد از بیدار شدنتان، به نسبت شب قبلتان باد کند، در این صورت شما پف چشم دارید، این رخداد رایج می‌تواند نتیجه چندین عامل باشد، از جمله چیزی که می‌خورید و اینکه چگونه می‌خوابید.

درک و تعیین اینکه چرا ناحیه زیر چشم شما متورم شده است، به شما کمک می‌کند تا مشکل را رفع کنید و از پف‌های ناخواسته‌ای که در صبح‌ها ظاهر می‌شوند، جلوگیری کنید.

چشم هایتان صبح‌ها پف می‌کند، چون:

وضعیت و حالت خوابیدنتان مشکل دارد:

یک استراحت خوب در شب مهم است، اما صاف دراز کشیدن می‌تواند باعث ایجاد مایع در زیر چشمان شود. سر خود را روی یک یا دو بالش قرار دهید این کار اجازه می‌دهد تا نیرو‌های جاذبه به طور طبیعی مایع را از زیر چشم شما بیرون بکشاند.

داشتن خواب شبانه ضعیف از دلایل پف چشم در صبح:

خوابیدن بد در شب می‌تواند در هنگام صبح باعث پف چشم شما شود. خصوصا در مواردی که شما استرس دارید چرا؟ بدن شما هورمون کورتیزول آزاد می‌کند که تعادل نمک بدن را تغییر می‌دهد. چون تعادل نمک شما به هم میریزد است، ممکن است آب را در ناحیه چشم جمع شود و منجر به تورم بافت اطراف چشمتان شود.

شاید مشکل تیروئید دارید:

چشم‌های پف دار ممکن است یک اثر جانبی از انواع پرکاری تیروئید باشد - تیروئیدی که بیش از حد فعال است و ممکن است ضخیم شدن چربی در اطراف چشمان شما ایجاد شود که باعث پف کردگی چشم می‌شود.

از تورم رنج می‌برید:

اگر چشم هایتان هنگام صبح که از خواب بیدار می‌شوید، پف دار است، ممکن است به علت احتباس مایع باشد که اٍدٍم نام دارد. (با بالا رفتن سن، ممکن است مایع موجود در پلک پایین‌تر بیاید). هنگامی که از خواب بیدار می‌شوید و شروع به پلک زدن می‌کنید، ممکن است متوجه شوید که چشم شما پف کمتری دارند.

بالا بودن گرمای اتاق خواب از دلایل پف چشم در صبح:

هنگامی که درجه حرارت را در خانه تان بالا می‌برید، چشمان شما می‌توانند حساس‌تر و خشک‌تر شوند، به این دلیل است که گرما می‌تواند غشا‌های مخاطی چشم را خشک کند. این باعث می‌شود که بافت چشم شما ضخیم شود و باعث تحریک بیشتر شود؛ و منجر به پف آلودگی می‌شود.

نشستن صورت و موهایتان از دلایل پف چشم‌ها در صبح:

پاک کننده‌های صورت (مخصوصا آن‌هایی که دارای اسید سالیسیلیک، اسید گلیکولیک یا رتینول هستند)، شامپو‌ها و نرم کننده‌ها می‌توانند در شکاف پلک‌ها به دام بیفتند. تحریک بیشتر می‌تواند شامل پاک کردن آرایش چشم، زدن سایه چشم و ریمل مژه و ابرو شود که دارای عطر و طعم دهنده هستند.

شما چشمان خود را برای از بین بردن سوزش می‌مالید:

این مالش التهاب ایجاد می‌کند و منجر به نشر رگ‌های خونی می‌شود و مایعی که از میان بافت‌های مجاور می‌رسد، ایجاد پف می‌کند.

از آلرژی فصلی رنج می‌برید:

زمانی که حساسیت دارید، چشمان شما با آلرژن‌های هوائی تماس پیدا می‌کنند، هنگامی که این آلرژن‌ها به چشمان شما ضربه می‌زنند، در اشک‌ها حل می‌شوند و با لنز چشم تماس پیدا می‌کنند. آنها با آنتی بادی‌هایی که به سلول‌های شما در چشمان شما وابسته هستند واکنش نشان می‌دهند. این اتفاق باعث می‌شود که بدن شما هیستامین (موتد شیمیایی که سیستم ایمنی بدن شما را تقویت می‌کند) را به سیستم بدن شما آزاد کند. گاهی اوقات وقتی که هیستامین به پوست می‌رسد، می‌تواند باعث واکنش مشابه شود و به خصوص در اطراف چشم می‌شود.

گریه کردن در شب قبل از خواب از علت‌های پف چشم در صبح:

هنگامی که شما گریه می‌کنید، چشمان شما سخت کار می‌کنند تا اشک‌ها بریزند. از آنجا که غدد چشمی باید بیش از حد کار کنند تا اشک بریزند، آنها مایع اشک را تهیه می‌کنند که آبکی و کمی شور است؛ بنابراین، اختلاف در غلظت نمک بین این اشک و بافت اطراف چشم سبب ایجاد تورم پلک می‌شود.

شما با آن چند روز در ماه درگیر هستید:

مربوط به زن بودن است. درست مانند چگونگی نفوذ این دوره زمانی به تمام نقاط بدنتان، برای چشمان شما نیز همین اتفاق می‌افتد. تورم چشم ناشی از پریود معمولا بعد از چند روز از بین می‌رود.

بالا رفتن سن هم یکی از علل‌های پف چشم است:

متاسفانه، پیری علت چشمان پف کرده است. با گذشت زمان، بافت پلک شما می‌تواند ضعیف شود، که می‌تواند باعث ایجاد چربی در پلک فوقانی و پایینی شما شود.

مصرف کردن سدیم زیاد از علت‌های پف چشم در صبح:

اگر مقدار زیادی سدیم مصرف کنیم و به اندازه‌ی کافی آب ننوشیم، بدن مان برای پیشگیری از کم آبی اقدام به حبس مایعات اضافی در خود می‌کند، که همین مسئله می‌تواند به پف کردن چشم‌ها منجر شود.

چگونگی درمان پف چشم‌های متورم در صبح:

مرحله ۱:

تقریبا ۱۵ تا ۲۰ دقیقه کمپرس خنک یا سرد، دستمال مرطوب را به چشم خود بزنید. صاف بشینید و کمی فشار دهید.

مرحله ۲ :

اگر تورم چشم هایتان نتیجه آلرژی است، از دارو‌های آلرژیکی استفاده کنید، اما اگر کار نکرد، از پزشک خود بخواهید تا دارو بدهد.

مرحله ۳ :

صاف بمانید؛ بالا نگه داشتن سرتان می‌تواند به تجمع مایع در زیر چشمانتان کمک کند تا از بین برود، و پس از آن ممکن است پفش را کاهش دهد.

مرحله ۴ :

از مالش بیش از حد یا لمس کردن منطقه اطراف چشم خود بپرهیزید؛ به گفته دکتر گری گلدفادن، انجام این کار ممکن است به تورم و ایجاد پف و کبودی چشم کمک کند.

مرحله ۵ :

کمی بیشتر بخوابید، اگر کمتر از هفت تا هشت ساعت می‌خوابید، خواب ممکن است باعث کاهش تورم شود. سر خود را در خواب کمی بلند کنید تا از جمع آوری مایع در زیر چشمانتان جلوگیری شود.

نکته‌ای درباره پف چشم صبح:

اگرچه هیچ مطالعات علمی برای اثبات تاثیر مصرف خیار‌ها یا محدود کردن مصرف نمک برای کاهش تورم چشم وجود ندارد، اما ارزش تلاش کردن را دارند تا ببینید آیا این روش‌ها برای شما مناسب هستند یا خیر.

هشدار‌ها در مورد پف چشم:

اگر تورم زیادی در اطراف چشمتان وجود دارد که بهبود نمی‌یابد و یا اگر در سایر نقاط بدن متوجه ترشح مایع شدید، در اسرع وقت به پزشک خود مراجعه کنید.