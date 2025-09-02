مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، در جریان سفر به عسلویه، بر ضرورت بازنگری برنامه‌های بازسازی و تمرکز بر تولید پایدار و حداکثری گاز در فصل زمستان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، حمید بورد افزود: این سفر‌ها به صورت منظم انجام می‌شود و امروز فرصتی فراهم شد تا از تلاش‌ها و ایستادگی کارکنان صنعت نفت، به‌ویژه در دوران جنگ ۱۲ روزه، قدردانی شود.

در این سفر افزون بر بازنگری و تصحیح برنامه‌های بازسازی پیش‌ِرو، برنامه‌ریزی برای تولید حداکثری گاز در زمستان و همچنین اجرای پروژه‌های عمومی این منطقه در دستور کار قرار گرفت. در جریان بازدید از فاز ۱۴ و جلسات برگزار شده، گزارش‌های ارائه شده رضایت‌بخش بود و مقرر شد جزئیات درخواست‌ها بررسی و پیگیری شود.

هماهنگی میان شرکت نفت و گاز پارس، منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت ملی گاز ایران در منطقه عسلویه وجود دارد؛ یکی از اهداف برگزاری جلسات در این سفر، تقویت این هم‌افزایی و ارتقای سطح همکاری‌ها بود.