یک قاچاقچی حرفه‌ای چوب با بار غیرمجاز در جریان عملیات حفاظتی منابع طبیعی آمل، دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان آمل گفت: مأموران سرجنگلبانی امامزاده عبدالله و عوامل حفاظتی شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران به عنوان مجری طرح حفاظت جنگل در جریان گشت و کمین حفاظتی، موفق شدند عامل قطع درختان جنگلی در منطقه را که از قاچاقچیان حرفه‌ای و سابقه‌دار چوب بود را شناسایی کنند.

ذبیح الله محمدی افزود: در جریان این گشت و کمین، یک دستگاه نیسان ازچوب جنگلی قطع شده که قصد قاچاق و عرضه آن دربازار فروش را داشت، توقیف بشد.

وی اضافه کرد، برای این متهم سابقه دار، پس از تنظیم پرونده تخلف و تکمیل آن، به مراجع قضائی شهرستان معرفی شد.

ریس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان آمل همچنین با هشدار به متخلفان و متجاوزان به جنگل و منابع طبیعی گفت: اجازه قدرت نمایی و قاچاق چوب به هیچ فردی در هر رده مسئولیتی و پوششی داده نخواهد شد.

محمدی ادامه داد: افرادی که به هر بهانه و شگردی قصد دست درازی به جنگل وقطع درختان ارزشمند جنگلی را دارند، هوشیار باشند که عوامل یگان حفاظت ازعرصه‌های منابع طبیعی شهرستان در همه گذرگاه‌های ایست وبازرسی حضور فعال و متعهدانه دارند و با متخلفان و قاچاقچیان چوب بدون اغماض برخورد قانونی خواهند کرد.

وی در عین حال از شهروندان ودوستداران منابع طبیعی نیز درخواست کرد درصورت مشاهده افرادی که درجنگل به هربهانه درحال قطع درخت ویا انتقال چوب هستند، با حساسیت واحساس مسئولیت بیشتری نسبت به جنگل، درسریع‌ترین زمان با شماره مردمی ۱۵۰۴ یگان حفاظت منابع طبیعی اطلاع دهند.

درحوزه شهرستان آمل حدود ۱۵۰ هزارهکتار جنگل ومرتع وجود دارد.