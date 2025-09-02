به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اینترنتی‌ ای بی سی، بنابر اعلام پلیس، در جریان تیراندازی‌های سراسر شیکاگو طی تعطیلات «روز کارگر» دست‌کم ۷ نفر کشته و ۴۸ نفر دیگر زخمی شدند. سن قربانیان بین ۱۴ تا ۵۰ سال بوده است.

در نخستین حادثه تیراندازی این تعطیلات، پلیس حدود ساعت ۱۰:۳۰ شب در پی تماس گزارش تیراندازی به بلوک ۷۴۰۰ خیابان «ساوت اِبرهارت» اعزام شد. در این حادثه، مردی ۴۳ ساله با فردی ناشناس مشاجره کرده که آن فرد سپس اسلحه‌ای بیرون کشیده و چندین گلوله به سمت او شلیک کرده و متواری شده است. این قربانی از ناحیه ساق پای چپ مورد اصابت گلوله قرار گرفته و در وضعیت عمومی خوب به مرکز پزشکی دانشگاه شیکاگو منتقل شد. سپس، کمی پیش از نیمه‌شب، یک زن کشته و زن دیگری در تیراندازی داخل یک مجتمع مسکونی در بلوک ۷۷۰۰ خیابان «ساوث اسکس» زخمی شد. ماموران پلیس پس از حضور در محل، درِ مجتمع مسکونی را باز یافتند. پس از ورود به داخل، آنها دو قربانی ۲۳ و ۲۵ ساله را که بر اثر اصابت گلوله زخمی شده بودند، پیدا کردند.

هر دو نفر به بیمارستان منتقل شدند. زن ۲۵ ساله فوت شد و وضعیت زن ۲۳ ساله «متوسط» گزارش شد.