به گزارش خبرگزاری صداوسیما مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران با تبریک روز صنعت چاپ به فعالان این حوزه، بر لزوم توجه جدی به ملاحظات زیست‌ محیطی و حرکت به سمت فناوری‌ های نوین و پایدار در صنعت چاپ تأکید کرد.

او با تاکید بر اهمیت «چاپ سبز»، از استقرار حدود ۴ هزار واحد چاپ و نشر در استان تهران خبر داد و خواستار توجه جدی به ملاحظات زیست‌محیطی در این صنعت شد.

حسن عباس‌نژاد، رعایت استاندارد‌های زیست‌محیطی را کلیدی برای کاهش آلاینده‌های هوا و آب، مدیریت بهینه پسماند‌ها و صرفه‌جویی در مصرف انرژی و منابع دانست.راه‌حل‌های عملی برای دستیابی به چاپ سبز شامل استفاده از جوهر و رنگ‌های پایه‌آبی به جای حلال‌های شیمیایی، بهره‌گیری از کاغذ بازیافتی و توسعه فناوری‌های نوین سازگار با محیط زیست است.

عباس‌نژاد همچنین بر مدیریت اصولی پسماند‌های چاپی به عنوان یکی از اقدامات ضروری در مسیر تحقق «چاپ سبز» تاکید کرد.

در پایان، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران، همکاری مشترک میان فعالان صنعت چاپ و دستگاه‌های اجرایی را برای دستیابی به چاپ سبز، گامی ارزشمند در ارتقای سلامت جامعه و تحقق توسعه پایدار عنوان کرد.