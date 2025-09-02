برداشت محصولات جالیزی در ۱۵۰هکتار از اراضی کشاورزی راین شروع شده، و پیش بینی می شود 4500 تن محصول برداشت و روانه بازارای داخلی و خارجی شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،محمدرضا مومنی بخشدار راین گفت: این محصولات که شامل هندوانه،خربزه و طالبی است علاوه بر مصرف داخلی به دیگر نقاط استان و و حتی حوزه خلیج فارس صادر می شود.

وی افزود پیش بینی می شود تا اخر فصل برداشت از هرهکتار ۳۰تن محصول و در کل بیش از ۴۵۰۰تن محصول برداشت و روانه بازارهای مصرف شود.

یعقوبی مدیر جهادکشاورزی راین گفت: با توجه به کم آبی و خشکسالی‌های ، در مزرعه آقای محمدی کشاورز نمونه صد دردرصد از مزارع صیفیِ به طرحهای نوین آبیاری مجهز شده که باعث جلوگیری از هدررفتِ آب می شود.