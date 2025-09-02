فرمانده انتظامی استان ایلام گفت: سی‌ امین دوره مسابقات قرآنی کارکنان، کادر وظیفه و خانواده‌های آنان با رشد ۱۱ درصدی حضور شرکت‌کنندگان در ستاد فرماندهی انتظامی استان آغاز شد.

خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ سردار «جمال سلمانی» در حاشیه برگزاری سی‌امین دوره مسابقات قرآنی اظهار داشت: امسال شاهد افزایش ۱۱ درصدی حضور کارکنان کادر، وظیفه و خانواده‌های آنان در این رقابت‌های معنوی هستیم که نشان‌ دهنده جایگاه والای قرآن و استقبال گسترده مجموعه انتظامی از این برنامه‌هاست.

وی افزود: این مسابقات در ۱۳ رشته شامل حفظ، ترتیل، قرائت، نهج‌البلاغه و معارف دینی با حضور داوران برجسته استانی برگزار می‌شود و برگزیدگان آن به مسابقات کشوری اعزام خواهند شد.

فرمانده انتظامی استان ایلام تأکید کرد: توسعه و ترویج مسابقات قرآنی از اهداف محوری انتظامی استان در راستای تربیت پلیس در تراز انقلاب اسلامی است.

سردار سلمانی اضافه کرد: جاری کردن احکام الهی در مجموعه انتظامی و تقویت معنویت، انسجام و همدلی میان کارکنان از دستاورد‌های مهم این رویداد‌ها محسوب می‌شود.