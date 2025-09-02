پخش زنده
رقابتهای کاراته قهرمانی آسیا از ۱۴ شهریور در شهر شائوگوان چین آغاز میشود و نمایندگان کشورمان در دو بخش دختران و پسران به روی تاتامی میروند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، بیست و سومین دوره رقابتهای کاراته قهرمانی آسیا در ردههای سنی نوجوانان، جوانان و کمتر از ۲۱ سال دختران و پسران در دو بخش کاتا و کومیته در حالی ۱۴ الی ۱۶ شهریور در شهر شائوگوان چین برگزار میشود که کاراوان تیم ایران با نام "شهید محمدحسین اسمعیلی" عازم این پیکارها خواهد شد.
در این رقابتها ۵۱۶ ورزشکار از ۳۰ کشور با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت که تیم ملی کشورمان با ۴۳ ورزشکار در ۳۸ رده بیشترین آمار را به خود اختصاص داده است و پس از ایران، تیم چین با ۴۰ ورزشکار، چین تایپه با ۳۸ ورزشکار، قزافستان با ۳۶ ورزشکار و عربستان با ۳۴ ورزشکار در جایگاههای بعدی قرار گرفتهاند. همچنین بنگلادش و میانمار با یک ورزشکار و یمن و بروئنی با دو ورزشکار، کمترین آمار ثبت نام را دارند.
در دسته بندیهای این رقابت ها، اوزان ۵۲- و ۵۷- نوجوانان پسران و همچنین ۶۷- زیر ۲۱ پسران با ۱۸ ورزشکار، بیشترین آمار ثبت نامی را به خود اختصاص داده است و همچنین اوزان ۶۸+ زیر ۲۱ سال دختران با ۷ ورزشکار و ۸۴+کیلوگرم زیر ۲۱ سال پسران با ۸ ورزشکار و کاتا تیمی نوجوانان و جوانان دختران با ۷ تیم، کمترین آمار ثبت نام را دارا هستند.
قرعه کشی این رویداد روز پنج شنبه برگزار میگردد و همچنین رقابتهای رده سنی نوجوانان جمعه ۱۴ شهریور، رده سنی جوانان شنبه ۱۵ شهریور و رده سنی کمتر از ۲۱ سال نیز یکشنبه ۱۶ شهریور ماه برگزار خواهد شد. این رقابتها از ساعت ۴:۳۰ به وقت ایران آغاز و رقابتهای کسب مدال برنز و فینال نیز عصر همان روز برگزار میشود.
در دوره گذشته این رقابتها که در فیلیپین برگزار شد ملی پوشان کشورمان موفق به کسب ۱۰ مدال طلا، ۴ مدال نقره و ۹ مدال برنز شدند و عنوان نایب قهرمانی را بدست آوردند. همچنین در رده سنی کمتر از ۲۱ سال نیز در این دوره از رقابتها صاحب عنوان قهرمانی شد.