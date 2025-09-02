به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرمانده انتظامی شهرستان بردسکن گفت: با کسب خبری مبنی بر قصد انتقال محموله مواد افیونی توسط قاچاقچیان از طریق محور‌های شهرستان بردسکن، موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر این شهرستان قرار گرفت.

سرهنگ مهدی حسن‌زاده افزود: ماموران انتظامی با اشراف اطلاعاتی یک دستگاه کامیونت ایسوزو که از استان‌های جنوبی به مقصد استان‌های شمالی کشور در حرکت بود را به منظور بررسی بیشتر متوقف کردند.



وی ادامه داد: در بازرسی دقیق از این خودرو، ۴۲ کیلو و ۳۰۰ گرم تریاک که به صورت ماهرانه در بدنه خودرو جاساز شده بود، کشف و راننده خودرو هم دستگیر شد.

فرمانده انتظامی شهرستان بردسکن با اشاره به معرفی متهم به مراجع قضایی تصریح کرد: مبارزه بی امان با مواد مخدر یکی از ماموریت‌های مهم پلیس محسوب می‌شود و شهروندان با اعلام موارد مشکوک به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ می‌توانند پلیس را در این زمینه یاری کنند.