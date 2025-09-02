به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ مرتضی بحرانی گفت: ۱۱۴ واحد بسته بندی تولیدی و تبدیلی خرما با ظرفیت اسمی ۱۴۳هزار تن و ۱۶۸هزار تن جذب ماده خام در استان مشغول به کار هستند.

وی با بیان اینکه بیش از ۳هزار نفر در این صنایع اشتغال دارند ادامه داد: بیشترین تعداد صنایع تولیدی و تبدیلی خرما در شهرستان‌های دشتستان با ۸۶ واحد، تنگستان ۸ واحد و بوشهر ۱۰ واحد واقع شده‌اند.

بحرانی گفت: محصولات تولیدی این صنایع شامل خرمای بسته بندی شده، شیره خرما، خمیر خرما، تولید سرکه، انواع شکلات خرمایی، پودر هسته خرما و تولید الکل است.