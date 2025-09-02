به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، رضوان حکیم‌زاده در این آیین با بیان اینکه «سرمایه‌گذاری در آموزش، مطمئن‌ترین مسیر توسعه کشور است»، اظهار کرد: رئیس‌جمهور در دولت چهاردهم نگاه ویژه‌ای به آموزش و پرورش دارد و برنامه‌های این دولت در دو بخش سخت‌افزاری و نرم‌افزاری تعریف شده است.

معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش در تشریح این برنامه‌ها گفت: در حوزه سخت‌افزاری، نهضت مدرسه‌سازی و رفع محرومیت‌های آموزشی در دستور کار قرار دارد و در بخش نرم‌افزاری، تمرکز بر تغییر رویکرد‌های آموزشی و تربیتی و توانمندسازی معلمان است. اجرای طرح توانا نیز در همین راستا انجام می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه تحول در آموزش و پرورش باید از مدرسه آغاز شود، افزود: معلمان اصلی‌ترین عاملان این تحول هستند و وظیفه دارند با به‌کارگیری روش‌های تدریس نوین، تقویت کارگروهی و ایجاد محیط‌های شاد و پویا، نسل آینده را برای نقش‌آفرینی در جامعه آماده کنند.

معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: مدرسه فقط محل آموزش علمی نیست بلکه کانون رشد عاطفی، اجتماعی و تربیتی دانش‌آموزان است و اگر می‌خواهیم آینده‌ای روشن برای کشور رقم بخورد، باید مدرسه را به محور اصلی تحول اجتماعی تبدیل کنیم.

حکیم‌زاده همچنین بر ضرورت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در مدارس تأکید کرد و گفت: معلمان باید نسل نو را با سیره شهیدان و ارزش‌های والای انقلاب اسلامی آشنا کنند تا این فرهنگ والا همواره زنده و پویا بماند.

حکیم زاده با اشاره به اهداف اجرای طرح «توانا» بیان کرد: این طرح با هدف ارتقای توانمندی‌های حرفه‌ای معلمان ابتدایی، ایجاد شبکه‌های یادگیری، افزایش کیفیت تدریس و تقویت نشاط آموزشی در سراسر کشور اجرا می‌شود.

معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش در نخستین برنامه سفر کاری خود به کهگیلویه و بویراحمد با حضور در گلزار شهدای گمنام یاسوج، یاد و خاطره شهیدان را گرامی داشت و بر تداوم مسیر آنان در اعتلای نظام تعلیم و تربیت تأکید کرد.

معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش در این آیین گفت: وظیفه معلمان و مدیران مدارس است که با تبیین فرهنگ ایثار و شهادت، نسل جدید را با سیره شهیدان آشنا کرده و این فرهنگ والا را در بطن آموزش و پرورش زنده و پویا نگه دارند.

وی ضمن حضور در آیین افتتاحیه طرح ملی «توانا» با هدف توانمندسازی معلمان، در جمع روسای آموزش و پرورش ۱۳ شهرستان ومنطقه و شورای معاونان استان به تشریح سیاست‌ها و برنامه‌های تحولی آموزش ابتدایی خواهد پرداخت.

بررسی راهکارهای ارتقای کیفیت آموزش در دوره ابتدایی، توجه به عدالت آموزشی به‌ویژه در مناطق کمتر برخوردار و عشایری و نیز حمایت از نوآوری‌های آموزشی از جمله محورهای این سفر است.