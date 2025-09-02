نشست آموزشی توجیهی طرح ملی محیط یار در مشهد با حضور مسئولان محیط زیست و مدیران ادارات سلامت آموزش و پرورش برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،معاون وزیر آموزش پرورش در حاشیه این نشست گفت: تغییر اقلیم امروز شاخص اصلی تمام برنامه‌های توسعه محور در جهان است؛ و ما بسیار دیر به این نتیجه رسیدیم که حفاظت از محیط زیست را در مدارس نهادینه کنیم.

جعفری ادامه داد: افزایش تعطیلات به دلایل آب و هوایی مختلف مثل گرما و آلودگی هوا، نشان از تغییر اقلیم دارد و ما باید نسل بعدی را نسبت به پیامدهای تغییر اقلیم آگاه کنیم.

او افزود: مدیران ادارات سلامت آموزش و پرورش مجریان اصلی این طرح هستند که آموزش های لازم در این نشست به آنها داده شده است.

طرح ملی محیط یار به صورت ملی و همزمان با سراسر کشور در مرکز خراسان رضوی برگزار شد و از سال تحصیلی جدید در مدارس اجرایی خواهد شد.