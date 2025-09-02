در قالب پویش سلامت علوی تیم پزشکی و دندانپزشکی در دهستان انجیرلو شهرستان بیله سوار حاضر و به ۴۰۰ نفر خدمات پزشکی و بهداشتی به صورت رایگان اقدام نمودند،

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل به همت موسسه سلامت علوی بنیاد مستضعفان و همکاری گروه جهادی مدافع حرم۳بسیج سازندگی و جامعه پزشکی در قالب پویش سلامت علوی تیم پزشکی و دندانپزشکی در دهستان انجیرلو شهرستان بیله سوار حاضر و نسبت به ارائه خدمات پزشکی، مراقبت‌های بارداری و زنان، دندان پزشکی اطفال وهمچنین توزیع پک بهداشتی دهان و دندان به تعداد ۴۰۰ خدمت به صورت رایگان اقدام نمودند،