پخش زنده
امروز: -
معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری کل استان کردستان از برگزاری آیین تحلیف نخستین دوره کارآموزی قضایی دادگستری کل استان کردستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، حجت الاسلام کیومرث امیرخانی معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری کل استان کردستان افزود: پس از سفر رئیس قوه قضاییه به استان کردستان و دستورات ایشان مبنی بر جذب اختصاصی قضات بومی در این استان، موحدی؛ معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه با پیگیریهای ویژه با اختصاص تعدادی از قضات اهل کردستان و استانهای همجوار از جذبهای عمومی دستگاه قضا موافقت نمودند.
معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری کل استان کردستان گفت: با پیگیریهای حسینی؛ رییس کل دادگستری استان کردستان و جوهری؛ رییس امور آموزش قوه قضاییه، استان کردستان هفدهمین استان است که در آن دوره آموزشی کارآموزی قضاوت تشکیل شده است و شاهد برگزاری نخستین مراسم تحلیف کارآموزان قضایی دوره یکم دادگستری استان کردستان هستیم و باتوجه به فراهم بودن زیر ساختهای مورد نیاز، پیگیریهای لازم جهت برگزاری دورههای بعدی کارآموزی قضایی در دست اقدام میباشد.