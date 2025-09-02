به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، حجت الاسلام کیومرث امیرخانی معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری کل استان کردستان افزود: پس از سفر رئیس قوه قضاییه به استان کردستان و دستورات ایشان مبنی بر جذب اختصاصی قضات بومی در این استان، موحدی؛ معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه با پیگیری‌های ویژه با اختصاص تعدادی از قضات اهل کردستان و استان‌های همجوار از جذب‌های عمومی دستگاه قضا موافقت نمودند.

معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری کل استان کردستان گفت: با پیگیری‌های حسینی؛ رییس کل دادگستری استان کردستان و جوهری؛ رییس امور آموزش قوه قضاییه، استان کردستان هفدهمین استان است که در آن دوره آموزشی کارآموزی قضاوت تشکیل شده است و شاهد برگزاری نخستین مراسم تحلیف کارآموزان قضایی دوره یکم دادگستری استان کردستان هستیم و باتوجه به فراهم بودن زیر ساخت‌های مورد نیاز، پیگیری‌های لازم جهت برگزاری دوره‌های بعدی کارآموزی قضایی در دست اقدام می‌باشد.