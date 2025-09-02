پخش زنده
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان بوشهر از ثبت و مرمت حسینیه میرزا در خورموج خبر داد.
بهگزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ نصرالله ابراهیمی اظهار داشت: در پی مطالبه مردمی و دغدغه بحق جامعه فرهنگی و دوستداران تاریخ و هویت دشتی، مقرر شد حسینیه میرزا با ثبت در فهرست آثار ملی، مورد مرمت و ساماندهی قرار گیرد.
وی با بیان اینکه حسینیه میرزا یکی از نمادهای شاخص تاریخی و مذهبی دشتی است، افزود: این بنا نهتنها بازتابی از معماری اصیل جنوب ایران محسوب میشود، بلکه جلوهای از هویت، ایمان و پیوند اجتماعی مردمان این دیار را در خود جای داده است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان با تأکید بر اهمیت پاسداری از میراث ارزشمند فرهنگی گفت: بدون تردید ثبت این مکان تاریخی در فهرست آثار ملی، نویدبخش آیندهای روشنتر برای حفاظت، مرمت و معرفی شایسته این اثر فاخر به نسلهای آینده خواهد بود.