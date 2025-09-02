معاون ساخت و توسعه راه آهن، بنادر و فرودگاه‌های شرکت ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل‌ونقل از تعریف بیش از سه هزار کیلومتر مسیر ریلی برای تکمیل در وزارت راه و شهرسازی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، عباس خطیبی با تشریح اقدامات و برنامه‌های دولت چهاردهم در حوزه توسعه شبکه ریلی، بر نقش کلیدی راهگذرهای ریلی در آینده حمل‌ونقل کشور تأکید کرد و گفت: با درک اهمیت راهبردی حمل‌ونقل ریلی و تأثیر آن بر اقتصاد ملی و جایگاه ایران در حمل و نقل بین‌المللی، توسعه راهگذرهای ریلی با اولویت‌بندی در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: بیش از سه هزار کیلومتر مسیر ریلی تعریف شده که اجرای آن می‌تواند ظرفیت حمل بار و مسافر کشور را متحول کند و ایران را به یکی از کانون‌های مهم حمل‌ونقل منطقه‌ای بدل سازد.



خطیبی با اشاره به تأکید رئیس جمهور و وزیر راه و شهرسازی بر اولویت توسعه شبکه ریلی، افزود: در یک سال گذشته، ۱۴۷ کیلومتر عملیات زیرسازی و ۱۱۲ کیلومتر ریل‌گذاری و عملیات روسازی انجام شده که ۹۲ کیلومتر آن به مسیر راهبردی چابهار–زاهدان اختصاص دارد. علاوه بر این، حدود ۱۰ هزار متر مربع ساختمان ایستگاه در کشور ساخته شده که ۲۸۰۰ متر مربع آن به ایستگاه‌های این محور مهم تعلق دارد. این اقدامات نشان‌دهنده حرکت پرشتاب وزارت راه و شهرسازی و تمرکز بر پروژه‌های حیاتی کشور است.

وی راه آهن رشت-آستارا را یکی از اولویت‌های مهم کشور در توسعه شبکه ریلی اعلام کرد و گفت: در یک سال طی شده آزادسازی ۴۰ کیلومتر از این محور با حمایت‌های مالی سازمان برنامه و بودجه انجام شده است، به طوریکه این طول به بیش از ۵۵ کیلومتر رسیده و پیش‌بینی می‌شود تملک اراضی مسیر که بخش مهمی از عملیات اجرایی این خط ریلی محسوب می‌شود تا پایان سال تکمیل شود.

خطیبی با برشمردن برخی دستاوردهای ویژه یک سال گذشته در حوزه ریلی ادامه داد: شروع مجدد عملیات ریل‌گذاری راه آهن چابهار-زاهدان نیز در دولت چهاردهم آغاز شد و پیشرفت فیزیکی پروژه از ۷۱ به ۸۳ درصد رسید. معاون ساخت و توسعه راه‌آهن، بنادر و فرودگاه‌ها درباره برنامه‌های تا پایان سال در حوزه ریلی گفت: در سال جاری، تکمیل راه‌آهن میانه–اردبیل به طول ۱۷۵ کیلومتر با پیشرفت فیزیکی۹۳ درصد در اولویت قرار گرفته و پیش‌بینی می‌کنیم تا پایان سال آماده بهره‌برداری شود. با توجه به ویژگی‌های خاص این پروژه و قرار گرفتن در مناطق کوهستانی، در یکسال گذشته بیش از ۱۹ کیلومتر عملیات ریل‌گذاری و روسازی در این پروژه صورت گرفته که عملکرد خوبی در این پروژه محسوب می‌شود.

خطیبی در بخش دیگری از سخنان خود با پرداختن به ابعاد فراتر از صرفاً اجرای پروژه‌ها خاطرنشان کرد: توسعه راهگذرهای ریلی علاوه بر اتصال مراکز تولیدی به بنادر و مرزها، صرفه‌جویی قایل توجهی در مصرف انرژی، کاهش آلایندگی‌های زیست‌محیطی و ارتقای ایمنی حمل‌ونقل را به دنبال دارد. از سوی دیگر، جایگاه ژئوپلیتیک ایران در منطقه را محکم‌تر می‌کند.

وی در پایان با تأکید بر لزوم پشتیبانی همه‌جانبه از پروژه‌های ریلی گفت: آنچه امروز بیش از هر چیز اهمیت دارد، تأمین مالی مستمر و پایدار پروژه‌های در حال اجراست. تحقق اهداف دولت چهاردهم در حوزه حمل‌ونقل ریلی نه تنها موجب تحول در ساختار اقتصادی کشور خواهد شد، بلکه به ارتقای نقش ایران در معادلات بین‌المللی نیز کمک شایانی خواهد کرد.