پنج پرونده مربوط به قانون اصلاحات ارضی در شورای اصلاحات ارضی آذربایجان غربی بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛در نشست شورای اصلاحات ارضی استان هیئتی از مراجعان روستای آیقلعهسی از شهرستان تکاب حضور یافتند و به بیان مشکلات و چالشهای خود در خصوص اسناد صادره در اجرای قانون اصلاحات ارضی پرداختند. اعضای شورا به سخنان این شهروندان توجه کرده و قول پیگیری و بررسی موارد مطرح شده را دادند و پس از ارائه گزارشهای کارشناسی و همچنین بحث و تبادل نظر گسترده میان اعضای شورا، در مورد هر پرونده تصمیمگیری نهایی به عمل آمد.
در این نشست پنج پرونده مربوط به قانون اصلاحات ارضی در شورای اصلاحات ارضی بررسی شد.