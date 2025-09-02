به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امین گودرزی بیان کرد : پذیرش پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی اهواز ، شامل ظرفیت‌های روزانه، پردیس خودگردان، سهمیه مناطق محروم، تعهدات عالی انقلاب فرهنگی و سایر سهمیه‌هاست که نحوه نمایش ظرفیت‌ها در دفترچه کنکور باعث شده برخی داوطلبان تصور کنند که ظرفیت کاهش یافته است.

گودرزی با اشاره به تغییرات ساختاری در دفترچه انتخاب رشته افزود: در سال جاری میزان تفکیک ظرفیت‌های دفترچه بیش از سال‌های گذشته بود که این امر موجب بروز سوءتفاهم برای داوطلبان شد؛ در دفترچه امسال ظرفیت روزانه بدون تعهد حدود ۵٧ نفر اعلام شده و ظرفیت‌های دیگر مانند پردیس و تعهد مناطق محروم به‌صورت جداگانه آمده‌اند. اگر همه این موارد را جمع بزنیم، ظرفیت واقعی به بیش از ۳۶۰ نفر می‌رسد.

مسئول روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اهواز همچنین تأکید کرد: از سال ۱۳۹۴ تاکنون، ظرفیت پذیرش رشته پزشکی عمومی در دانشگاه علوم پزشکی اهواز بیش از سه برابر شده است. در آن سال‌ها حدود ۱۲۰ نفر پذیرش داشتیم، اما امروز این عدد به بیش از ۳۰۰ نفر رسیده، بدون آنکه زیرساخت‌های فیزیکی دانشگاه به همان نسبت توسعه یافته باشند.

وی با اشاره به اینکه دانشگاه علوم پزشکی اهواز نقشی در تعیین سهمیه‌های مورد پذیرش ندارد، خاطرنشان کرد: تعیین سهمیه‌ها از سوی شورای گسترش آموزش کشور صورت می‌گیرد.