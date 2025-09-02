پخش زنده
امروز: -
تمامی شهرستانهای استان اردبیل در هفته دولت شاهد افتتاح و بهرهبرداری بودند و در این هفته بیش از ۷۱۶ پروژه عمرانی و ۹۷ طرح اقتصادی به بهرهبرداری رسیدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزاردبیل افتتاحهای هفته دولت در استان اردبیل به ایستگاه پایانی رسید تا در همه شهرستانها شاهد افتتاح و بهرهبرداری بیش از ۷۱۶ پروژه عمرانی و ۹۷ طرح اقتصادی در استان اردبیل باشیم.
در آخرین مرحله از افتتاح این پروژهها با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اردبیل ۶۴ پروژه با اعتباری بالغ بر ۷۳۲ میلیارد تومان در شهرستان انگوت به بهرهبرداری رسید تا اهالی این شهرستان از این طرحها بهرهمند شوند.
به گفته بهروز خلیلی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل، در گرامیداشت هفته دولت عملیات احداث سه پروژه نیز شروع شد که شامل ۲ مدرسه ۶ کلاسه، نیروگاه سی. اچ. بی سه مگاواتی و نیروگاه خورشیدی ۶ مگاواتی در این شهرستان بودیم تا عملیات اجرایی آنها در قالب نهضت ملی مسکن و رفع ناترازی انرژی اجرایی و عملیاتی شود.
همچنین با حضور استاندار اردبیل ۲۱ پروژه عمرانی و طرح اقتصادی نیز با سرمایهگذاری ۶۵۰ میلیارد تومان در نیر به بهرهبرداری رسید تا این شهرستان نیز از افتتاحهای هفته دولت بینصیب نماند.
مهمترین پروژه افتتاحی ارتقای تصفیهخانه شهر نیر و اردبیل بود که ۳۰۰ میلیارد تومان آب و فاضلاب استان برای آن هزینه کرده است.
در قالب نهضت ملی مسکن و مدرسهسازی نیز چندین طرح و پروژه به بهرهبرداری رسیده و یا عملیات اجرایی آن شروع شد.
در شهرستان نیر با اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان استخر این شهرستان نوسازی و بهسازی شده و به بهرهبرداری رسید.
طرح جامع بولاغلار نیز که با محوریت زیست محیطی تهیه شده، بعد از تصویب ابلاغ شده تا زمینه اجرایی شدن آن فراهم آید.
برای تکمیل کمربندی نیر قرار شد ۲۵۰ میلیارد تومان اعتبار از محل سفر رئیس جمهور به شهرستان نیر اختصاص یابد.
در آخرین مرحله از افتتاحهای هفته دولت پایگاه امداد و نجات بین جادهای سرچم با همت خیر خوشنام قدرت حاج نوری به بهرهبرداری رسید تا در این مسیر خدماترسانی بیشتر انجام شود.
همچنین فرهاد سبحانی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اردبیل هم گفته است: رویکرد جدید در استان اردبیل بر تحویل قطعاتی از پروژههای راهسازی است که امسال ۹۰ کیلومتر به طول بزرگراههای استان افزوده میشود.
به گفته سبحانی، در گرامیداشت هفته دولت طرحها و پروژههای متعددی به بهرهبرداری رسید که عمده آنها در حوزه راه اصلی و راههای روستایی بوده تا شرایط بهتری را در خدماترسانی به اهالی استان نظارهگر باشیم.