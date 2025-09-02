پخش زنده
با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری اصفهان ۱۳۲ طرح عمرانی و خدماتی با ۳۰۰ میلیارد تومان هزینه در فریدونشهر به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ فرماندار شهرستان فریدونشهر گفت: تعویض دکل مخابراتی و ارتقای پهنای باند شهر برف انبار، بهینه سازی شبکه توزیع برق روستای سکان، افتتاح پارک شهرک فرهنگیان، گاز رسانی به ۷ روستای خوشه اسلام آباد از مهمترین این طرحها بودند حمید رحیمیان همچنین ازآغازاجرای ۱۵ طرح به طور همزمان با بیش از ۶۰ میلیارد تومان اعتبارخبرداد و افزود: تا ۲ ماه آینده روستاهای دره بادام علیا، وسطی وسفلی، مکدین علیا و سفلی و خوشک آبخوراز نعمت گاز شهری برخوردار میشوند.
ابراهیم معتمدی معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار نیز با بیان اینکه برای گازرسانی به ۷ روستای بخش پشتکوه موگویی فریدونشهر بیش از ۱۲۰ میلیارد تومان هزینه شده است گفت: این طرح شامل ۵۰ کیلومتر شبکه انتقال گاز، ایجاد ۲ ایستگاه و نصب ۳۳۸ علمک گاز است.
وی افزود: با بهره برداری از این طرحها ۴۵۰ خانوار از نعمت گاز برخوردار میشوند.