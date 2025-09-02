پخش زنده
منابع خبری پاکستان از حمله انتحاری و انفجار خودروی بمبگذاری شده در شمال غرب این کشور خبر دادند که طی آن ۳ مهاجم و ۳ نظامی پاکستان کشته شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ رسانههای پاکستانی به نقل از پلیس در منطقه بنو واقع در ایالت خیبرپختونخوا اعلام کردند که گروهی از عناصر تروریستی از جمله یک مهاجم انتحاری با خودروی بمبگذاری شده به مقر نیروهای امنیتی یورش بردند.
در این عملیات تروریستی، انفجار قوی بمب گذار انتحاری موجب خسارات شدید به مرکز تجمع نیروهای امنیتی و سپس درگیری شدید بین مهاجمان و نیروهای ارتش شد.
گزارش منابع خبری از هلاکت ۳ مهاجم و همچنین جان باختن ۳ نظامی پاکستان حکایت دارد.
گفته میشود عملیات نیروهای امنیتی برای پاکسازی محل ادامه دارد.
برخی منابع گزارش دادند که شاخه «حافظ گل بهادر» وابسته به گروه تروریستی تحریک طالبان پاکستان مسوولیت حمله امروز را برعهده گرفته است.