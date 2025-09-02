

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی این استان گفت: از ابتدای سال تا کنون ۹۷۰ طرح اشتغالزا با اعتباری بیش از هزار و ۲۳۰ میلیارد ریال در حوزه‌های مختلف در استان افتتاح شده است.

علی اصغر قلی پور با بیان اینکه با اجرای این تعداد طرح برای ۸۰۰ نفر از مددجویان شغل ایجاد شد، افزود: برای پایداری این تعداد طرح ۸۰۰ نفر مددجو کمیته امداد آموزش‌های لازم را فرا گرفتند.

قلی پور اضافه کرد: یکی از برنامه‌های کمیته امداد امام خمینی برای اشتغال مددجویان این نهاد در سال ۱۴۰۴ راه اندازی ۴ هزار و ۹۰۰ طرح اشتغالزایی با اعتبار ۷هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال است.

وی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۳ نیز حدود ۳ هزار و ۵۲۳ طرح اشتغالزا برای مددجویان کمیته امداد در کهگیلویه و بویراحمد با ۴ هزار و ۵۰ میلیارد ریال اجرا شد، ادامه داد: برای پایداری این تعداد طرح اشتغالزا نیز ۴ هزار و ۷۰ نفر از مددجویان این نهاد حمایتی آموزش‌های مورد نیاز فرا گرفتند.