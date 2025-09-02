سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، ارزش تسویه معاملات انواع ابزار‌های مالی (سهام، صندوق‌ها و ETF ها، اوراق صکوک و بدهی و ابزار مشتقه) در بازار سرمایه در مرداد ۱۴۰۴ منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، روابط عمومی سپرده‌گذاری مرکزی اعلام کرد: در دومین ماه تابستان امسال ارزش تسویه معاملات در بخش «سهام–صندوق‌ها و ETF ها» به ۵۲۷ همت، اوراق صکوک و بدهی به ۱۶۳۲ همت و ابزار مشتقه به ۲۹ همت و در مجموع به ۲۱۸۹ همت رسیده است.

آمار معاملات عمده شرایطی و بلوک

این گزارش می‌افزاید: در مرداد ۱۴۰۴، در حوزه «حصه نقدی حضور در رقابت عمده شرایطی» برای ۸ معامله ۹/۱ همت و ارزش معامله عمده و بلوک برای ۱۲ شرکت ۹/۷ همت شامل «خلیبل ۲.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال، کنور ۳,۷۰۷,۳۷۰ میلیون ریال، توسن ۱,۱۰۷,۲۲۹ میلیون ریال، حفارس ۲۳۲,۵۱۸ میلیون ریال، شملی ۲۱۰,۷۶۹ میلیون ریال، صبرق ۲۰۱,۴۴۸ میلیون ریال، شملی ۱۷۶,۴۰۰ میلیون ریال، و تپکو ۱۲۶,۸۷۴ میلیون ریال» به ثبت رسیده است.