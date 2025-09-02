پخش زنده
رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم گفت: طرحهای مختلفی برای بهبود زیرساختها و افزایش رضایت مردم از خدمات بهداشت و درمان در دست اجراست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قم، علی ابرازه در جمع اصحاب رسانه با اشاره به برنامههای مختلف این دانشگاه برای توسعه زیرساختهای بهداشت و درمان گفت: ساخت بیمارستان کودکان، نوسازی ناوگان آمبولانس پیش بیمارستانی و پایگاههای سلامت از جمله این طرح هاست.
وی به ارتقای شاخص تخت بیمارستانی در استان قم اشاره کرد و گفت: این شاخص در قم پیشتر ۱.۳ تخت به ازای هر هزار نفر بود، در حالی که میانگین کشوری ۲ تخت است و با افتتاح بیمارستانهای خاتم، نور و مادر، طی سه سال آینده به عدد ۲.۷ خواهیم رسید.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم، مهمترین نیاز درمانی استان را ایجاد مرکز تخصصی سوختگی و توسعه خدمات روانپزشکی دانست و اضافه کرد: امروز بیماران سوختگی بالای ۳۰ درصد ناچار به اعزام به تهران یا اصفهان هستند که البته تجهیز بیمارستان فرقانی به بخش سوختگی، این مشکل را حل خواهد کرد.
ابرازه افزود: که خدمات روانپزشکی به دلیل هزینهبر بودن، کمتر مورد توجه بخش خصوصی است و دانشگاه علوم پزشکی قم احداث یک بخش ۳۶ تختخوابی و سپس یک بیمارستان مستقل روانپزشکی را در دستور کار دارد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی با اشاره به کمبودها در حوزه درمان کودکان گفت: بیمارستان حضرت معصومه (س) تنها ۱۴۰ تخت دارد و پاسخگوی جمعیت این بازه سنی در استان قم نیست.
دکتر ابرازه با اشاره به طرح ساخت بیمارستان ۲۱۰ تختخوابی کودکان گفت: این طرح هم اکنون ۲۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و تا سه سال آینده تکمیل خواهد شد.
وی اضافه کرد: در سال گذشته ۱۲۰ میلیارد تومان اعتبار برای پیشبرد طرح بیمارستان کودکان جذب شد و امسال هم حدود ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار پیشبینی شده است.
وی همچنین به پرداخت معوقات کارکنان علوم پزشکی اشاره کرد و گفت: هزار و چهارصد میلیارد تومان در هشت ماه گذشته برای معوقات کارکنان و مطالبات شرکتهای تجهیزاتی و دارویی پرداخت شده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم یکی از مشکلات استان در حوزه درمان را استیجاری و فرسوده بودن پایگاههای بهداشت عنوان کرد و افزود: برای حل این مشکل هم تصمیمات خوبی گرفته شده است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر ۴۳ پایگاه بهداشت در سطح استان قم در حال خدمت رسانی به مردم است گفت: ۳ پایگاه بهداشتی در منطقه پردیسان و ۲ پایگاه دیگر در نقاط مختلف شهرستان قم تا پایان امسال به چرخه خدمات بهداشت و درمان استان اضافه میشود.
دکتر ابرازه با بیان اینکه نوسازی ناوگان آمبولانس هم از دیگر برنامههای دانشگاه علوم پزشکی است افزود: زمان رسیدن اورژانس در قم بیش از ۱۲ دقیقه است که با استاندارد کشور ۸ دقیقه اختلاف دارد و برای رفع این نقیصه خرید و بازسازی آمبولانس در دستور کار است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم اضافه کرد: در یک سال گذشته، با حمایت خیرین و وزارت بهداشت، پنج آمبولانس جدید خریداری شده و ۱۵ دستگاه بازسازیشده به چرخه خدمت بازگشتند و تا پایان سال ۲۰ آمبولانس تازه به ناوگان اورژانس قم افزوده میشود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی به برخی شاخصهای بهداشتی مانند کاهش مرگومیر مادران و کودکان، اشاره کرد و با مطلوب خواندن وضعیت قم در این شاخصها گفت: چالش اصلی حوزه پیشگیری و درمان استان قم، بیماریهای غیرواگیر است.
وی تأکید کرد: ۷۵ درصد سلامت مردم با سبک زندگی سالم پیوند دارد. مصرف نمک دریا و محصولات شبهعلمی از تهدیدهای جدی سلامت است که باید با آموزش و اطلاعرسانی مداوم مهار شود.
وی همچنین از کاهش نرخ سزارین در قم خبر داد و گفت: این استان در سال جاری رتبه نخست کشور را در کاهش زایمان سزارین به دست آورده است.