به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ شرکت گاز زنجان اعلام کرد: به منظور انجام عملیات تعمیرات شبکه، جریان گاز طبیعی مشترکین مجتمع تجاری آدونیس، مجتمع و هتل پیام مخابرات، سی ان جی اتوبوسرانی، مجتمع مسکونی گلشهر از ساعت ۲۲:۰۰ روز سه شنبه یازدهم شهریور الی ساعت ۰۸:۰۰ صبح روز چهارشنبه دوازدهم شهریور قطع خواهد بود.

از مشترکین مناطق مذکور در خواست می‌شود از دست کاری تجهیزات گاز رسانی خودداری و با مامورین شرکت گاز همکاری لازم را داشته باشند.