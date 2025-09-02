به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ دادستان عمومی و انقلاب شهرستان عباس آباد گفت: از ابتدای سال تاکنون، در راستای مبارزه با تغییر غیرمجاز کاربری اراضی کشاورزی، تعداد ۱۱۵ مورد ساخت و ساز غیر مجاز شناسایی شده که از این تعداد، ۵۲ مورد به مساحت ۲۵ هزار و ۵۴۰ متر مربع در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قلع و قمع شده است.

سینا درویش افزود: تعداد ۴۲ مورد به مساحت ۱۱ هزار و ۴۹۰ متر مربع در راستای ماده ۳ قانون حفظ کاربری، طرح شکایت شده است.

وی تصریح کرد: ۲ فقره ساختمان، موضوع حکم قطعی قلع و قمع به مساحت ۲۳۰ مترمربع نیز به صورت کامل تخریب شده است.

دادستان عباس آباد اظهار کرد: درخصوص سایر موارد احکام قطعی، جدول اولویت بندی تهیه و اقدامات مربوط به تهیه ادوات، تخلیه ساختمان و قطع خدمات رفاهی با همکاری فرمانداری شهرستان در حال انجام است.

درویش تصریح کرد: در راستای حفظ حقوق عامه، تعداد ۳ فقره آزادسازی سواحل نیز صورت گرفت و در مورد قاچاق چوب نیز، گشت‌های مشترک ضابطین عام وخاص فعال و با کنترل مستمر دپو‌های چوب، تخلفات یکی از سه دپوی چوب شهرستان شناسایی و پلمب به جهت تکرار تخلفات، لغو پروانه کسب شد.

وی افزود: برخورد موثر با قاچاقچیان چوب، منتهی به کشف بیش از ۱۵۸ متر مکعب چوب قاچاق شد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان عباس آباد در حصوص عملکرد این دادستانی در حوزه منابع آب گفت: به منظور جلوگیری از برداشت غیر مجاز شن و ماسه در شهرستان عباس آباد و به خصوص رودخانه کاظم رود، ۴ مقطع از راه دسترسی اصلی به روخانه مسدود شد که در ارزیابی این عملکرد مشاهده می‌شود کاهش نزدیک به ۹۰ درصدی برداشت رخ داده و این موضوع موجب کاهش پرونده‌های ارجاع شده به مقام قضایی نیز شده است.

درویش همچنین در تشریح اقدامات این دادستانی در خصوص ساخت و ساز غیرمجاز در حریم شهر‌ها و خارج بافت گفت: ضمن پیگیری مطالبات مردمی در جهت درخواست اصلاح ضوابط شهری و روستایی، با توجه به تشکیل گروه در فضای مجازی متشکل از بخشداران و دهیاران شهرستان، نسبت به مستند سازی فوری و اعزام اکیپ دهگردشی و پلیس ساختمان اقدام و گزارش روزانه و هفتگی ارائه می‌شود.