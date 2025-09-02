تفاهم‌نامه همکاری میان حوزه علمیه خراسان و جامعه الزهرا (س) با هدف توسعه همکاری‌های علمی، آموزشی، پژوهشی و فرهنگی به امضا رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قم، در نشستی مشترک با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین علی خیاط، مدیر حوزه علمیه خراسان و سیده زهره برقعی، مدیر جامعه الزهرا (س) تفاهم‌نامه همکاری میان دو نهاد حوزوی به امضا رسید.

در این جلسه، مدیر جامعه الزهرا (س) اظهار کرد: باید توصیف بی‌نظیر بودن این حوزه از سوی مقام معظم رهبری را با برنامه‌ها و اقدام‌های بی‌نظیرتر ادامه دهیم.

وی با تأکید بر ضرورت تطبیق برنامه‌ها با تحولات جامعه و توجه به مسائل و اهداف روز، تصریح کرد: با توجه به شرایط طلاب و اساتید باید به تغییرات بافت درونی و بیرونی حوزه‌های علمیه دقت و بر اساس اصول و مبانی بنیادین، تحول ایجاد کرد.

مدیر جامعه الزهرا (س) همچنین بر شناخت تحولات و تغییرات درونی و بیرونی حوزه و روزآمدسازی در نحوه مدیریت، نهاد‌های حوزوی و ارتباطات و تعاملات تاکید کرد و آن را عامل مهمی در پیشبرد اهداف برشمرد.

در ادامه این نشست، راضیه هاشمی، مدیر دفتر خواهران حوزه علمیه خراسان از توسعه دامنه همکاری‌ها و تعاملات با جامعه الزهرا (س) خبر داد و گفت: اجماع بانوان حوزوی برای انجام رسالتی که بر عهده دارند، ضروری است تا تحول مدنظر رهبر معظم انقلاب شکل بگیرد.

وی الگودهی و استفاده از ظرفیت بانوان در عرصه‌های رسالتی، آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، تبلیغی و دیگر حوزه‌ها را مهم دانست و گسترش آن در سطح کشور را گامی مؤثر در تحقق اهداف مطلوب برای بانوان جامعه عنوان کرد.

مدیر دفتر خواهران حوزه علمیه خراسان همچنین بر اهمیت تعامل و اقدامات مشترک برای بهبود اجرای وظایف تأکید کرد و آن را مطلوب و ضروری دانست.

این تفاهم‌نامه با هدف ارتقای تعاملات و تقویت نقش‌آفرینی علمی و فرهنگی بانوان طلبه به امضا رسید.