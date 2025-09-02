به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، شهرستان مرزی مراوه تپه یکی از مناطق محروم استانی است که هر روز یک کلاس درس برای دانش آموزانش ساخته می شود.

افزایش سرانه آموزشی از یک سو و از سوی دیگر توجه به عدالت آموزشی و مناطق محروم سبب شده که درشهرستان مراوه تپه یک مدرسه شبانه روی ساخته شود.

جایی که یکی از دانش آموزانش توانسته در رقابت کشوری کنکور با رتبه ۷۲ در رشته علوم تجربی بدرخشد.

در پی درخشش و موفقیت دانش آموز نخبه و خوب شهرستان مراوه تپه خانم صایاد دوجی ،در کنکور سراسری سال ۱۴۰۴ و کسب رتبه ۷۲ در رشته علوم تجربی،حضرتقلی حاجیلی دوجی فرماندار و یوسف دوجی مدیر آموزش و پرورش،با حضور در منزل این دانش آموز نخبه و افتخار آفرین،با اهدای شاخه گل و هدایایی از این دانش آموز،تجلیل کردند.

این دانش آموز رتبه بر تر کنکور ، تلاش و کوشش و نا امید نشدن در سختی ها را عامل موفقیت خود دانست.