پخش زنده
امروز: -
نمایشگاه جشنواره شکرگزاری انبه و یاسمین گل میناب در بوستان ملت گشایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، رئیس شورای شهر میناب گفت: یازدهمین نمایشگاه جشنواره شکرگزاری انبه و یاسمین گل با ۵٢ غرفه در بوستان ملت میناب گشایش یافت.
سیدموسی هاشم نسب افزود: در ۵٢ غرفه این نمایشگاه، انواع انبه و فرآوردههای حاصل از انبه، صنایع دستی و لباسهای بومی محلی عرضه میشود.
وی گفت: استان کرمان و بوشهر هم در این نمایشگاه محصولات خودشان را به نمایش میگذارند.
هاشم نسب افزود: این نمایشگاه در کنار جشنواره شکرگزاری انبه و یاسمین گل به مدت سه روز دایر است.
بیشتربخوانید: رونمایی از پوستر جشنواره انبه و یاسمین گل میناب