به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، رئیس شورای شهر میناب گفت: یازدهمین نمایشگاه جشنواره شکرگزاری انبه و یاسمین گل با ۵٢ غرفه در بوستان ملت میناب گشایش یافت.

سیدموسی هاشم نسب افزود: در ۵٢ غرفه این نمایشگاه، انواع انبه و فرآورده‌های حاصل از انبه، صنایع دستی و لباس‌های بومی محلی عرضه می‌شود.

وی گفت: استان کرمان و بوشهر هم در این نمایشگاه محصولات خودشان را به نمایش می‌گذارند.

هاشم نسب افزود: این نمایشگاه در کنار جشنواره شکرگزاری انبه و یاسمین گل به مدت سه روز دایر است.

