به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کهگیلویه و بویراحمد، قلی پور افزود: در راستای همین طرح ها ۸۰۰ نفر هم برای اشتغال آموزش دیدند.

وی اضافه کرد: یکی از برنامه‌های این نهاد در سال ۱۴۰۴ راه اندازی ۴ هزار و ۹۰۰ طرح اشتغالزایی با اعتبار ۷هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال است.

مدیرکل کمیته امداد استان گفت: در سال ۱۴۰۳ حدود ۳ هزار و ۵۲۳ طرح در سطح استان با اعتبار ۴ هزار و ۵۰ میلیارد ریال اجرا شد.

قلی پور افزود: در راستای طرح های اشتغالزایی ۴ هزار و ۷۰ نفر هم برای پایدار سازی طرح ها آموزش دیدند.