به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، با پایان دیدار‌های مرحله گروهی رقابت‌های جام آسیا زیر ۱۶ سال پسران در مغولستان، حریف تیم ملی ایران در مرحله حذفی صعود به دور یک چهارم نهایی مشخص شد. تیم مالزی با پیروزی مقابل مغولستان به رده سوم گروه C دست پیدا کرد و حریف ایران در این مرحله شد. تقابل ایران و مالزی در مرحله پلی آف صعود به دور یک چهارم نهایی، روز پنجشنبه ۱۳ شهریور ساعت ۱۴:۳۰ به وقت ایران برگزار می‌شود و پیروز این دیدار حریف نیوزیلند در مرحله یک چهارم نهایی خواهد شد.