به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، این فضای آموزشی با همت خیر نیک‌اندیش حاج اکبر عباسی ملکی و مشارکت اهالی با حضور دکتر ارجمندی معاون استاندار ، اعضای شورای اداری هامون ، معتمدین ، دانش‌آموزان و مردم افتتاح شد و نقش مهمی در رفع بخشی از کمبود فضاهای آموزشی و ایجاد محیطی مطلوب برای تحصیل دانش‌آموزان منطقه ایفا خواهد کرد.

ارجمندی معاون استاندار سیستان و بلوچستان در این مراسم با اشاره به اهمیت عدالت آموزشی اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین رویکردهای دولت مردمی، گسترش فضاهای آموزشی در مناطق کمتر برخوردار است.

افتتاح این مدرسه نه تنها گامی در جهت توسعه شهرستان هامون محسوب می‌شود، بلکه بیانگر عزم جدی خیرین و مردم برای همراهی در مسیر پیشرفت است.

منصوری رئیس آموزش و پرورش شهرستان هامون افزود: این مدرسه با مساحت هزار و 200 مترمربع و زیربنا ۲۰۰ مترمربع با کمک خیرین محلی در کمتر از چهار ماه ساخت و توسط اداره نوسازی تجهيز شد.