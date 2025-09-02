به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سرهنگ غلامرضا برزگر گفت: ماموران ایستگاه بازرسی شهید مدنی یزد هنگام انجام وظایف ذاتی، یک دستگاه اتوبوس را متوقف کردند.

وی ادامه داد: در بازرسی انجام شده از اتوبوس ۶۴۴ قلم انواع کالای قاچاق شامل لوازم آرایشی، لوازم خانگی و لوازم یدکی خودرو کشف و دو متهم نیز در این خصوص دستگیر شدند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان یزد تصریح کرد: کارشناسان ارزش این محموله کشف شده را که از جنوب کشور به مقصد تهران حمل می‌شد ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد کرده‌اند.