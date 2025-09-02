افتتاح جشنواره ملی کارتون و کاریکاتور «ای ایران» در خرمآباد
جشنواره ملی کارتون و کاریکاتور «ای ایران» با هدف پاسداشت یاد و خاطره شهدا، تقویت انسجام ملی و نمایش توانمندیهای هنرمندان کشور، روز سهشنبه در خرمآباد آغاز بهکار کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، نخستین جشنواره ملی کارتون و کاریکاتور «ای ایران» با حضور جمعی از مسئولان فرهنگی، خانوادههای معظم شهدا و هنرمندان در خرمآباد افتتاح شد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان در حاشیه این رویداد گفت: جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و یاد و خاطره شهدای والامقام، ضرورت پرداختن به موضوع انسجام ملی و نمایش هنرنمایی هنرمندان کشور، زمینهساز برگزاری این جشنواره در لچاستان شد.
اعظم روانشاد افزود: در این دوره ۴۷۳ اثر ۱۸۶ هنرمند کاریکاتوریست از سراسر کشور به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که بخشی از آنها در قالب نمایشگاه برای بازدید علاقهمندان به نمایش درآمده است.
دبیر جشنواره ملی کارتون و کاریکاتور «ای ایران» در ادامه نیز با اشاره به گستردگی حضور هنرمندان گفت: این جشنواره در دو بخش کارتون موضوعی و کاریکاتور چهره برگزار میشود و آثار دریافتی با تکنیکهای متنوع دیجیتال و دستی ارائه شدهاند.
آرش فروغی ادامه داد: انسجام ملی و همدلی مردم از محورهای اصلی این جشنواره است و در کنار آن برنامههای متنوع فرهنگی و هنری نیز تا ۲۲ شهریور اجرا خواهد شد.
به گفته مسئولان برگزاری، نخستین جشنواره ملی کارتون و کاریکاتور «ای ایران» فرصتی برای نمایش توانمندیهای هنرمندان کشور و تقویت همبستگی فرهنگی در میان نسلهای مختلف محسوب میشود.