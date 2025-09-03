به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی گفت: این استان با تولید حدود ۲.۱ میلیون تن چغندر قند در سال زراعی گذشته، حدود ۳۵ درصد از تولید این محصول در کشور را تأمین کرده و از نظر میزان تولید و راندمان در رتبه نخست قرار دارد.

محمدرضا اصغری افزود: سطح کل کشت چغندر قند بهاره در استان ۳۰ هزار هکتار بوده که به دلیل خسارت سرمازدگی و تگرگ، ۶۲۵ هکتار از بین رفته و هم‌اکنون سطح سبز محصول به ۲۹ هزار و ۸۹۰ هکتار رسیده است.

اصغری، میزان بذر مصرفی را حدود ۶۲ هزار یونیت اعلام کرد و گفت: پیش‌بینی تولید اولیه در استان یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن است که بیشتر شامل ارقام داویدا، اورسلینا، مارینا، پرفکنا، آنتپ، بتاسید، پریمیرا و توکان است.

وی، درباره قیمت خرید تضمینی اظهارکرد: قیمت چغندر قند با عیار ۱۶ درصد، ۵۱ هزار و ۵۰۰ ریال به ازای هر کیلوگرم تعیین شده است و علاوه بر آن، به ازای هر تن محصول، دو کیلوگرم قند یا شکر و ۲۰ کیلوگرم تفاله خشک به کشاورزان تحویل داده می‌شود.

اصغری، با اشاره به وضعیت روش‌های آبیاری گفت: ۵۲ درصد مزارع استان مجهز به سامانه آبیاری بارانی و نوارتیپ است که امسال درسطح یکهزار و ۱۰۰ هکتار، نوار تیپ بین کشاورزان توزیع شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی گفت: با هدف صرفه‌جویی در مصرف آب، تغییر سیستم کشت به روش متراکم در مجموع در یکهزار و ۶۹۰ هکتار اجرا شده است.

وی افزود: این استان با دارا بودن شش کارخانه قند با مجموع ظرفیت ۲۱ هزار تن در روز، نقش مهمی در تأمین چغندرقند کشور دارد که تلاش می‌شود با بهره‌گیری از روش‌های نوین کشت و مکانیزاسیون، راندمان تولید افزایش یابد.

اصغری تأکید کرد: باید مدیریت هوشمند منابع آبی، افزایش ضریب نفوذ دانش در مزارع برای کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری و توسعه صنایع جانبی توسط کارخانه‌های قند مورد توجه کشاورزان قرار گیرد.

وی افزود: توسعه کشت متراکم، نشاکاری و نوارتیپ به عنوان الگو‌های کاهش تبخیر و مدیریت منابع آبی از برنامه‌های اجرایی برای مدیریت بهینه منابع آبی استان است.