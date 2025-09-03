به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس، کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: امروز در دریای عمان، تنگه هرمز و شرق خلیج فارس وزش باد‌های نسبتاً شدید جنوب شرقی، سبب مواج شدن دریا می‌شود و در قشم، سواحل خمیر و لنگه، گرد و غبار به همراه دارد.

مجتبی حمزه نژاد افزود: در ساعات بعدازظهر و اوایل شب نیز در ارتفاعات استان به ویژه بشاگرد، حاجی آباد، بستک، محدوده تنگه هرمز و برخی سواحل رشد ابر‌های همرفتی، رگبار باران و رعد و برق گاه تگرگ، تندباد لحظه‌ای و سیلابی شدن مسیل‌ها و رودخانه‌های فصلی پیش بینی می‌شود.

وی گفت: در مناطقی که شرایط بارشی مهیا نباشد، بروز گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا محتمل است که توصیه می‌شود از قرارگیری در مجاورت و بستر رودخانه‌های فصلی و صعود به ارتفاعات خودداری شود.

حمزه نژاد افزود: مناطق دریایی استان مواج می‌شود و بیشینه سرعت باد در محدوده ۴۲ کیلومتر بر ساعت و بیشینه ارتفاع امواج دریا به بیش از ۱۵۰ سانتیمتر می‌رسد.

کارشناس اداره کل هواشناسی گفت: توصیه می‌شود تمهیدات لازم برای رفت و آمد ایمن شناور‌ها صورت پذیرد و شناور‌های سبک از رفت و آمد دریایی خودداری کنند.

وی افزود: این شرایط جوی و دریایی تا بعدازظهر روز جمعه در استان پیش بینی می‌شود.

حمزه نژاد گفت: به لحاظ دمایی در این مدت ضمن ماندگاری رطوبت نسبی هوا، نوسان دمایی تغییر چندانی نخواهد داشت و اوایل هفته آینده، افزایش نسبی دما در استان پیش بینی می‌شود.