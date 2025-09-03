پخش زنده
امروز: -
بازار فیزیکی بورس انرژی امروز چهارشنبه دوازدهم شهریور، میزبان عرضههای مهمی از جمله عرضه ۵ هزار تن رافینت پتروشیمی بیستون و ۳ هزار تن سوخت هوایی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی در رینگ بینالملل است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در رینگ داخلی نیز عرضه یک سبد پایه نفتای ۴۰۳ شرکت پالایش نفت شیراز و ۵ هزار تن میعانات گازی شرکت ملی نفت ایران برنامهریزی شده است.
ثبت ارزش ۲۳.۶ هزار میلیارد ریالی در معاملات یازدهم شهریور
مجموع ارزش معاملات ثبت شده در بورس انرژی ایران در روز سهشنبه یازدهم شهریور به ۲۳ هزار و ۶۲۱ میلیارد ریال رسید. این رقم شامل فروش حاملهای انرژی در رینگ داخلی و بینالملل بازار فیزیکی، دادوستد برق و معاملات ابزارهای مالی بود. ۶۹ درصد ارزش کل بازار در رینگ بینالملل، ۱۶ درصد در رینگ داخلی و مابقی در بازار برق و ابزارهای مالی ثبت شد.
نفت ستاره در صدر برترینهای صادراتی
در رینگ بینالملل بازار فیزیکی بورس انرژی میزبان فروش صادراتی ۳۵ هزار و ۳۴۶ تن محصول نفت، گاز و سایر حاملهای انرژی به ارزش ۱۶ هزار و ۳۸۰ میلیارد ریال بود. شرکت نفت ستاره خلیج فارس ۲۸۰ هزار بشکه نفت سفید (معادل ۳۲ هزار و ۳۴۶ تن) را با قیمت پایه منفی ۴.۲ دلار پریمیوم به ازای هر بشکه عرضه کرد. حجم تقاضا بیش از عرضه بود و این معاملات ۱۵ هزار و ۵۱۱ میلیارد ریال ارزش داشت.
رینگ داخلی؛ فروش ۱۲ هزار و ۹۳۹ تن محصول
در رینگ داخلی بازار فیزیکی، فروش ۱۲ هزار و ۹۳۹ تن محصولات نفت، گاز و حاملهای انرژی به ارزش ۳ هزار و ۷۱۴ میلیارد ریال ثبت شد. شرکت پالایش نفت شیراز ۲ هزار تن متانول را با قیمت پایه ۱۴۷ هزار و ۶۷ ریال به ازای هر کیلوگرم عرضه کرد که به دلیل استقبال خریداران، متوسط قیمت فروش ۱ درصد بالاتر از قیمت پایه بود. ارزش این فروش ۳۲۷ میلیارد ریال اعلام شد.
معاملات ابزارهای مالی
ارزش کل معاملات ابزارهای مالی بورس انرژی در یازدهم شهریور به ۲ هزار و ۱۸۵ میلیارد ریال رسید. در بازار مشتقه، ۱۰۶ هزار و ۱۰۰ قرارداد اوراق سلف موازی هیدروکربن قشم معامله شد که ارزشی برابر ۲۹۰ میلیارد ریال داشت.
تابلو گواهی صرفهجویی در بازار اوراق بهادار نیز میزبان دادوستد ۸.۲ میلیون ورقه گواهی صرفهجویی گاز و برق به ارزش ۱.۳ میلیارد ریال بود.
همچنین ۲۲ میلیون و ۱۸۱ هزار واحد صندوق سینرژی با ارزش ۴۷۳ میلیارد ریال و ۷۷۵ ورقه گواهی ظرفیت نقدی به ارزش ۷۲ میلیارد ریال نیز معامله شدند.