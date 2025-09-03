مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان گفت: از ۵ دانش آموز برتر هرمزگانی که در آزمون سراسری رتبه دو رقمی کسب کرده بودند، تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس، منوچهر ضیایی افزود: علی سینا شریفی رتبه ۷ تجربی، ابوالفضل معین زاده رتبه ۳۹ تجربی، سیدعلی شجاعی رتبه ۴۳ تجربی، امیرمحمد رشیدی رتبه ۲۰ تجربی و حمید عسکری رتبه ۶۴ ریاضی را کسب کردند.

وی گفت: هر پنج دانش آموز در مدرسه شهید حقانی بندرعباس درس خوانده‌اند.

ضیایی افزود: اسامی رتبه‌های زیر هزار دانش آموزان هرمزگانی نیز بصورت کامل هفته آینده اعلام می‌شود.

