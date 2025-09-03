به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: بر اساس الگوی نقشه‌ها و با توجه به خروجی مدل‌های پیشیابی هواشناسی، تا پایان هفته شرایط جوی در استان پایدار خواهد بود.

لطفی، پدیده غالب در این مدت را گاهی وزش باد پیش بینی کرد و افزود: برای مرز شرقی استان هم وزش تندباد و گرد و خاک دور از انتظار نیست.

وی گفت: به لحاظ دمایی استقرارهوای نسبتاً خنک برای دو سه روز آینده در منطقه پیش بینی می‌شود.

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی افزود: در ۲۴ ساعت گذشته، سربیشه با ۷ درجه سانتیگراد بالای صفر سردترین و بندان، بندان با ۴۰ درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین مناطق استان گزارش شدند و دمای هوا در بیرجند هم در روزی که گذشت بین ۱۱ و ۳۵ درجه ثبت شد.

لطفی گفت:همچنین در این مدت بیشترین سرعت وزش باد از ایستگاه درح با ۱۰۱ کیلومتر بر ساعت گزارش شد.