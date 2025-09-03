به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس، سرهنگ اسلام توحیدی پور افزود: در این عملیات‌ها یک محفظه بزرگ پلاستیکی معروف به مشک ماری، ۲ شناور سبک و یک فروند یدک کش حامل۱۷۲ هزار لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل توقیف شد.

وی گفت: در این رابطه ۱۱ متهم دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.

سرهنگ توحیدی پور افزود: کارشناسان ارزش ریالی محموله کشف شده را ۸۳ میلیارد و ۷۴۶ میلیون ریال برآورد کردند.