پخش زنده
امروز: -
وزیر آموزش و پرورش گفت: مهمترین اولویت مجلس دانش آموزی، تربیت دانش آموزان نخبه در تراز ملی است تا این دانش آموزان در آینده بتوانند نقش آفرین باشند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ دوازدهمین دوره مجلس دانش آموزی با حضور وزیر آموزش و پرورش برگزار شد. کاظمی در این مراسم گفت: زمانی میتوانیم در عرصه تربیتی دانش آموزان موفق شویم که بتوانیم به دانش آموزان مسئولیت بدهیم و آنها را مسئولیت پذیر بار بیاوریم.
وی گفت:این مسئولیت پذیری میتواند از اداره کلاس و مدرسه تا آموزش سایر دانش آموزان شکل گیرد.
وزیر آموزش و پرورش افزود: اگر بتوانیم در هر مدرسه یک تشکل دانش آموزی داشته باشیم و ان را فعال کنیم بسیاری از مشکلات دانش آموزان در مدارس را حل خواهیم کرد.
وی به تشکیل مجلس دانش آموزی اشاره کرد و گفت این مجلس موقعیت تربیتی ممتازی را در همه سطوح دارد.
کاظمی افزود:دانش آموزان نماینده در این مجلس موقعیتهای تربیتی را در سطح منطقهای و ملی تمرین میکند.
وی گفت: بیشترین آورده این مجلس برای خود دانش آموزان در حوزه تربیتی اجتماعی و فرهنگی ایجاد خواهد کرد.
وزیر آموزش و پرورش از دانش آموزان نماینده خواست کمیسیونهای خود را تشکیل دهند و با کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی ارتباط برقرار کنند.